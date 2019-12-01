ICE busca a exagente federal mexicano señalado como operador de Ismael Zambada; fue detenido en 2014 en México pero quedó en libertad

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Enero de 2026 a las 08:21:36

Ciudad de México, 19 de enero del 2026.- La Agencia de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) activó una búsqueda internacional contra Omar Guillermo Cuen-Lugo, exagente de la extinta Policía Federal.

El mismo es identificado por las autoridades estadounidenses como presunto operador de alto nivel del Cártel de Sinaloa y hombre cercano a Ismael “El Mayo” Zambada.

De acuerdo con autoridades estadounidenses, Cuen-Lugo —alias “El Compa Omar”— habría coordinado durante años el traslado de cargamentos de cocaína desde Sinaloa y Baja California hacia Estados Unidos, desempeñando un papel clave en la estructura logística de la organización criminal.

Cabe recordar que el mes de febrero del año 2014, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) detuvo a Omar Guillermo junto con 10 integrantes del cártel de Sinaloa y ejerció acción penal en su contra, sin embargo, se desconoce cuándo quedó en libertad.