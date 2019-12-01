ICE busca a exagente federal mexicano señalado como operador de Ismael Zambada; fue detenido en 2014 en México pero quedó en libertad

ICE busca a exagente federal mexicano señalado como operador de Ismael Zambada; fue detenido en 2014 en México pero quedó en libertad
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Enero de 2026 a las 08:21:36
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, 19 de enero del 2026.- La Agencia de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) activó una búsqueda internacional contra Omar Guillermo Cuen-Lugo, exagente de la extinta Policía Federal.

El mismo es identificado por las autoridades estadounidenses como presunto operador de alto nivel del Cártel de Sinaloa y hombre cercano a Ismael “El Mayo” Zambada.

De acuerdo con autoridades estadounidenses, Cuen-Lugo —alias “El Compa Omar”— habría coordinado durante años el traslado de cargamentos de cocaína desde Sinaloa y Baja California hacia Estados Unidos, desempeñando un papel clave en la estructura logística de la organización criminal.

Cabe recordar que el mes de febrero del año 2014, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) detuvo a Omar Guillermo junto con 10 integrantes del cártel de Sinaloa y ejerció acción penal en su contra, sin embargo, se desconoce cuándo quedó en libertad.

 

Noventa Grados
Más información de la categoria
Automovilista muere calcinado al accidentarse en la Morelia-Pátzcuaro
Aseguran 98 explosivos y camión con huachicol en Sinaloa
Accidente vehicular en Zitácuaro, Michoacán, deja dos heridos
Lo interceptaron a bordo de su camioneta y fue ultimado a tiros en Nuevo León
Más información de la categoria
Protección Civil alerta por lluvias intensas, vientos extremos y temperaturas bajo cero por Frente Frío 29
Lo interceptaron a bordo de su camioneta y fue ultimado a tiros en Nuevo León
ICE busca a exagente federal mexicano señalado como operador de Ismael Zambada; fue detenido en 2014 en México pero quedó en libertad
FMI prevé crecimiento de 1.5% para la economía mexicana en 2026
Comentarios