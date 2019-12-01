Aseguran 98 explosivos y camión con huachicol en Sinaloa

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Enero de 2026 a las 08:58:09

Mazatlán, Sinaloa, a 19 de enero 2026.- Personal de seguridad federal aseguró y desactivó 98 artefactos explosivos improvisados en diferentes operativos ejecutados en los municipios de Concordia y Mazatlán, Sinaloa.

Además, los uniformados decomisaron un camión con seis contenedores de combustible robado, también conocido como huachicol.

En una primera instancia, durante un patrullaje por el libramiento que conecta a la ciudad de Mazatlán, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) detectaron un camión de modelo reciente abandonado, por lo que, al revisar la parte posterior, se descubrió que llevaba seis contenedores con hidrocarburo.

Mientras tanto, en Concordia, integrantes del Ejército mexicano y la Guardia Nacional aseguraron un total de noventa y ocho artefactos explosivos artesanales, los cuales fueron inhabilitados por células federales adiestrados en el manejo de explosivos.

Se detalló que una de las primeras acciones efectuadas en un recorrido por la carretera México 40, cerca del poblado La Guayanera, en donde se encontraron abandonados 80 artefactos explosivos improvisados.

En un segundo operativo por el poblado La Capilla, del mismo municipio de Concordia, las fuerzas federales encontraron otras 18 bombas.

Todos los artefactos fueron deshabilitados por unidades especializadas en la materia.