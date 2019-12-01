Accidente vehicular en Zitácuaro, Michoacán, deja dos heridos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Enero de 2026 a las 08:55:41

Zitácuaro, Michoacán, 19 de enero del 2026.- Un saldo de dos personas heridas y daños materiales fue el que dejó un accidente vehicular registrado en la carretera Zitácuaro-Toluca en el municipio michoacano.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que sobre la referida carretera en las inmediaciones de la agencia Chevrolet se había registrado un accidente vehicular.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal y del cuerpo de Bomberos quienes al arribar encontraron volcado un tráiler y una camioneta choqcada.

Fueron paramédicos quienes auxiliaron a dos personas que estaban heridas mientras que personal del área de Peritos de Tránsito se hicieron cargo de lo concerniente al hecho vial.