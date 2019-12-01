Automovilista muere calcinado al accidentarse en la Morelia-Pátzcuaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Enero de 2026 a las 09:07:35

Morelia, Michoacán, a 19 de enero 2026.- Un conductor perdió la vida calcinado luego de que se accidentara con su vehículo en la carretera Morelia-Pátzcuaro, en las inmediaciones de la tenencia de Tiripetío.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que a la altura del kilómetro 24 en el referido lugar se había registrado un accidente vehicular.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Morelia y paramédicos de Protección Civil, quienes al arribar encontraron un vehículo quemado y dentro de este el cuerpo calcinado del chofer.

Con base en lo anterior al sitio se constituyeron elementos de la FGE quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo mismo que fue llevado al Semefo para los efectos de ley.