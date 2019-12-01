Protección Civil alerta por lluvias intensas, vientos extremos y temperaturas bajo cero por Frente Frío 29

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Enero de 2026 a las 08:49:47

Ciudad de México, 19 de enero del 2026.- La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) mantiene activas las recomendaciones a la población ante los efectos severos del Frente Frío número 29, que en las próximas 48 horas provocará lluvias intensas, vientos de hasta 120 km/h y temperaturas de hasta -10 grados en diversas regiones del país.

La CNPC, dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que el Servicio Meteorológico Nacional prevé para este lunes el desplazamiento del sistema frontal sobre el sureste y la Península de Yucatán, lo que generará lluvias puntuales intensas de entre 75 y 150 milímetros en la zona Olmeca de Veracruz, así como en Oaxaca y Chiapas, además de precipitaciones fuertes en Puebla, Campeche, Tabasco y Quintana Roo.

De manera simultánea, el evento de “Norte” ocasionará rachas de viento de 100 a 120 km/h en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, con potencial para derribar árboles y estructuras ligeras.

A esto se suma una masa de aire polar que provocará un marcado descenso térmico y bancos de niebla en la Mesa del Norte, Mesa Central y Valle de México, con temperaturas gélidas de -10 a -5 °C en zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Para el martes 20 de enero, se prevé el ingreso de un nuevo sistema frontal que, en interacción con la corriente en chorro subtropical, extenderá las lluvias hacia el occidente, noroeste y norte del país, con afectaciones en Sinaloa, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Coahuila y Nuevo León, donde se esperan acumulados de 25 a 50 milímetros.

Ante este panorama, las autoridades reiteraron recomendaciones de autocuidado y prevención, como vestir por capas ante las bajas temperaturas, limitar la exposición nocturna de menores, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, así como mantener ventilación adecuada en el uso de calefactores de gas o leña para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono.

En zonas con lluvias y vientos fuertes se exhorta a asegurar techos y objetos sueltos, evitar cruzar ríos o calles inundadas y mantenerse alerta ante posibles deslaves. A quienes circulan por carretera se les recomienda reducir la velocidad, encender luces y extremar precauciones por la presencia de niebla.

La CNPC pidió a la población mantenerse informada únicamente a través de fuentes oficiales y seguir las indicaciones de Protección Civil de cada localidad.