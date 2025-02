Huertas de limón abandonadas por presiones de la delincuencia, asegura Mora Chávez

Morelia, Michoacán, a 10 de febrero del 2025.- Productores limoneros han dejado de acudir a sus huertas debido a que se encuentran invadidas por presuntos integrantes de la delincuencia organizada, aseguró Guadalupe Mora Chávez, jefe de la tenencia de La Ruana, municipio de Buenavista, Michoacán.

Indicó que existe abandono de un número indeterminado de huertas del cítrico debido a que dichos espacios se convirtieron en las zonas donde se oculta y operan los grupos criminales.

"No han acudido a cortar limón porque cuando van, encuentran muchos sicarios ahí adentro, hasta los corren, le dicen retírate, no vengas aquí a su propia parcela, a su propia huerta de limón, sí, hay unas que no están cortando su fruta, su limón, porque hay sicarios ahí adentro", apuntó Mora Chávez.

Agregó que en el caso de la localidad de Buenavista, no ha parado el éxodo de población que deja sus comunidades derivado de la violencia, y los enfrentamientos armados constantes entre los cárteles rivales que se pelean el poder de la plaza.

Guadalupe Mora Chávez, informó que en tan sólo en una semana extienden hasta 15 constancias a ciudadanos que pretenden buscar asilo político en Estados Unidos.