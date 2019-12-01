Huachicoleo a la vuelta de la Catedral: descubren toma clandestina a solo media hora del centro de Morelia, Michoacán

Morelia, Mich., a 12 de enero de 2026.— El robo de combustible dejó de ser un problema lejano: ya respira prácticamente el mismo aire que la capital del estado. A 30 minutos del Centro Histórico de Morelia, en Tarímbaro, fue localizada una toma clandestina perfectamente instalada sobre el ducto Salamanca – Morelia, evidenciando algo que muchos temían y pocos querían decir en voz alta: las redes del huachicoleo operan cómodamente a las puertas de la ciudad.

El hallazgo, informó la FGR, ocurrió junto al panteón de Cuto del Porvenir. No se trataba de una conexión improvisada: eran niples soldados, válvulas de cierre rápido, trabajo limpio y silencioso, la huella de una operación profesional que no se arma en una noche… y que, sin embargo, creció bajo la mirada cotidiana del tránsito y la vida urbana.

Más allá del delito, el riesgo es mayúsculo: explosiones, incendios, contaminación y la evidencia de que las estructuras del crimen se mueven con confianza en espacios urbanos, donde la gente vive, trabaja y manda a sus hijos a la escuela.

La FGR abrió carpeta de investigación “contra quien o quienes resulten responsables”. Mientras tanto, en Morelia queda una sensación que pesa: el huachicoleo ya no está lejos. Está aquí, tocando la puerta de la capital.