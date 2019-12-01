Delincuencia responde con balas a operativo especial en Puruándiro, Michoacán; abren fuego contra policías y atropellan a uno

Puruándiro, Mich., a 12 de enero de 2026.— A menos de 24 horas de que autoridades estatales anunciaran un reforzamiento de seguridad en los límites de Michoacán con Guanajuato, la violencia golpeó con fuerza en el municipio de Puruándiro. La tarde de este lunes, un ataque armado contra policías municipales dejó como saldo un agente herido y una patrulla dañada, en un hecho que exhibe el desafío abierto del crimen organizado a las estrategias oficiales.

El atentado ocurrió en la comunidad de El Pueblito, cuando elementos de la Policía Municipal realizaban recorridos de vigilancia preventiva como parte del despliegue operativo. Durante el patrullaje, los uniformados marcaron el alto a una camioneta GMC Sierra Denali, color negro, cuyos ocupantes ignoraron la indicación.

De acuerdo con información recabada en la labor periodística, segundos después los tripulantes del vehículo abrieron fuego contra los policías. En medio del ataque, la camioneta impactó una de las unidades oficiales y arrolló a un elemento de la corporación, para luego huir a toda velocidad con rumbo a la comunidad de Curimeo, sin que hasta el momento se haya logrado su localización.

El policía lesionado fue identificado como Jorge Alfredo J. S., de 38 años de edad, quien fue auxiliado de inmediato por sus compañeros y trasladado a un hospital del municipio de Zacapu, donde permanece bajo atención médica especializada.

Tras la agresión, la zona fue blindada por corporaciones de los tres órdenes de gobierno, con la llegada de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional, quienes desplegaron un operativo para dar con los responsables y reforzar la seguridad en esta región considerada estratégica por su cercanía con Guanajuato.

El ataque cobra especial relevancia porque se registró un día después de que el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Seguridad Pública, anunciara el reforzamiento de operativos interestatales en Puruándiro, como parte del llamado Plan Paricutín, con el objetivo de combatir delitos de alto impacto, detectar armas, drogas y vehículos robados, además de mantener vigilancia permanente con apoyo del C5i Michoacán.