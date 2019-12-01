Comando armado roba camioneta último modelo en atraco sobre la carretera Morelia – Salamanca, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Enero de 2026 a las 23:36:20
Morelia, Mich., a 12 de enero de 2026.— En un golpe ejecutado con precisión y sigilo, un comando armado despojó de una camioneta de último modelo a un tractocamión tipo nodriza del Servicio Público Federal que circulaba sobre la carretera Morelia–Salamanca, en el acceso conocido como Los Arcos de Tarímbaro, a escasos minutos de la capital michoacana.

La empresa Logística Especializada XA Spadi S.A. de C.V. denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) que la unidad de carga fue interceptada por sujetos armados, quienes habrían identificado el vehículo transportado y lo sustrajeron, dejando en evidencia la vulnerabilidad de uno de los tramos carreteros más transitados del estado.

El atraco ocurrió en plena ruta federal y en horario de circulación regular, hecho que eleva la alarma entre transportistas y conductores que diariamente utilizan el corredor Morelia–Salamanca, considerado estratégico para el traslado de mercancías y unidades automotrices.

Ante los hechos, el Ministerio Público Federal en Michoacán abrió una carpeta de investigación contra quien o quienes resulten responsables por el delito de robo al autotransporte federal de carga. La autoridad informó que continúa integrando datos de prueba para esclarecer el caso y ubicar a los implicados.

El caso se suma a los episodios que mantienen bajo escrutinio la seguridad en las vías federales del estado, donde atracos cada vez más calculados y dirigidos a vehículos de alto valor ponen en entredicho la tranquilidad de uno de los principales accesos a la capital michoacana.

