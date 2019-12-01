Hospitalizan a hombre con heridas graves por descarga eléctrica en Zitácuaro, Michoacán

Hospitalizan a hombre con heridas graves por descarga eléctrica en Zitácuaro, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Agosto de 2025 a las 13:48:57
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Zitácuaro, Michoacán, a 26 de agosto 2025.- Con lesiones que ameritaron su traslado a un nosocomio, resultó un hombre el cual recibió una descarga eléctrica, en el municipio de Zitácuaro, Michoacán.

Al respecto se informó que los servicios de emergencia fueron alertados de que en el negocio denominado deshuesadero El Huetamo, una persona se había electrocutado.

Al sitio acudieron elementos y paramédicos del cuerpo de bomberos municipales, quienes auxiliaron a un hombre que presentaba quemaduras de tercer grado en un brazo y el pecho.

Con base en lo anterior el individuo fue trasladado a un hospital para su atención médica.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Hieren de gravedad a sujeto con arma blanca, en Zitácuaro, Michoacán
Hospitalizan a hombre con heridas graves por descarga eléctrica en Zitácuaro, Michoacán
Guardia Civil desaloja a manifestantes en Zinapécuaro, Michoacán 
Decomisan más de 26 mil litros de huachicol y estupefacientes en Hidalgo
Más información de la categoria
Incautan cantidad récord de estupefacientes en EEUU; suficiente para ultimar de sobredosis a toda Florida, aseguran
Nace el "lechicoleo", nuevo modelo de negocios del crimen organizado prominente en Guanajuato
Triunfa el amor: Taylor Swift y Travis Kelce anuncian que se casarán
Zambada debe denunciar a políticos que recibieron dinero suyo: Claudia Sheinbaum
Comentarios