Hospitalizan a hombre con heridas graves por descarga eléctrica en Zitácuaro, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Agosto de 2025 a las 13:48:57

Zitácuaro, Michoacán, a 26 de agosto 2025.- Con lesiones que ameritaron su traslado a un nosocomio, resultó un hombre el cual recibió una descarga eléctrica, en el municipio de Zitácuaro, Michoacán.

Al respecto se informó que los servicios de emergencia fueron alertados de que en el negocio denominado deshuesadero El Huetamo, una persona se había electrocutado.

Al sitio acudieron elementos y paramédicos del cuerpo de bomberos municipales, quienes auxiliaron a un hombre que presentaba quemaduras de tercer grado en un brazo y el pecho.

Con base en lo anterior el individuo fue trasladado a un hospital para su atención médica.