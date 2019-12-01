Homicida del abogado David Cohen confiesa que le ofrecieron 30 mil pesos por el crimen

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Octubre de 2025 a las 13:48:40

Ciudad de México, a 14 de octubre 2025.- Hernán “N”, principal sospechoso en el homicidio del abogado David Cohen Sacal, confesó que le ofrecieron 30 mil pesos si llevaba a cabo el crimen, de acuerdo con información del periodista especializado en seguridad Carlos Jiménez, mejor conocido como C4 Jiménez.

Cabe señalar que, el presunto asesino fue capturado en flagrancia por un oficial de policía en la escena del crimen, luego de que interceptó y disparó en múltiples ocasiones contra el litigante, quien perdió la vida en un hospital de la Ciudad de México la madrugada del 14 de octubre.

“Le prometieron 30 mil (pesos) por matar al abogado (David) Cohen, eran dos atacantes. Héctor “H” confesó q acordaron pagarles después del crimen”, apuntó el comunicador.

De igual forma, el señalado indicó que fue su cómplice, el cual se logró dar a la fuga, quien le dio el arma para matar a Cohen Sacal, pero aseguró desconocer las razones para perpetrar el homicidio.

El abogado fue herido a balazos afuera de la Ciudad Judicial, ubicada en la colonia Doctores, en la capital del país la tarde del 13 de octubre.