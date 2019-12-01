Homicida del abogado David Cohen confiesa que le ofrecieron 30 mil pesos por el crimen

Homicida del abogado David Cohen confiesa que le ofrecieron 30 mil pesos por el crimen
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Octubre de 2025 a las 13:48:40
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, a 14 de octubre 2025.- Hernán “N”, principal sospechoso en el homicidio del abogado David Cohen Sacal, confesó que le ofrecieron 30 mil pesos si llevaba a cabo el crimen, de acuerdo con información del periodista especializado en seguridad Carlos Jiménez, mejor conocido como C4 Jiménez.

Cabe señalar que, el presunto asesino fue capturado en flagrancia por un oficial de policía en la escena del crimen, luego de que interceptó y disparó en múltiples ocasiones contra el litigante, quien perdió la vida en un hospital de la Ciudad de México la madrugada del 14 de octubre.

“Le prometieron 30 mil (pesos) por matar al abogado (David) Cohen, eran dos atacantes. Héctor “H” confesó q acordaron pagarles después del crimen”, apuntó el comunicador.

De igual forma, el señalado indicó que fue su cómplice, el cual se logró dar a la fuga, quien le dio el arma para matar a Cohen Sacal, pero aseguró desconocer las razones para perpetrar el homicidio.

El abogado fue herido a balazos afuera de la Ciudad Judicial, ubicada en la colonia Doctores, en la capital del país la tarde del 13 de octubre.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Ultiman a tiros a un individuo en la colonia Ejidal Sur de Zamora, Michoacán
Tras enfrentamiento detienen a tres sujetos en la colonia Morelos de Uruapan, Michoacán; un agente de Investigación resultó herido
Cae célula armada con Barrett calibre 50, fusiles y granadas tras balaceras y ataque a la Presidencia de Zinapécuaro, Michoacán
En accidente, fallece motociclista en la comunidad de Unguarán de Pátzcuaro, Michoacán 
Más información de la categoria
Cae célula armada con Barrett calibre 50, fusiles y granadas tras balaceras y ataque a la Presidencia de Zinapécuaro, Michoacán
Productores de limón tiran cientos de kilos de fruta en calles de Apatzingán, Michoacán, en protesta por bajos precios
Circulan videos de presuntos integrantes de grupo delincuencial jalisciense en la repartición de despensas en zonas inundadas de Veracruz
Arrestan a tres generadores de violencia tras bloqueos carreteros y quema de vehículos en Chiapas
Comentarios