Hombres armados atancan a presidenta municipal de Ayotoxco de Guerrero, Puebla; salió ilesa

Ayotoxco de Guerrero, Puebla, a 3 de febrero de 2025.- La presidenta municipal de Ayotoxco de Guerrero, Puebla, Alicia Guerrero Hernández, fue blanco de una agresión armada durante la madrugada de este martes mientras transitaba por la autopista Amozoc-Perote, a la altura del municipio de Cuapiaxtla, en Tlaxcala. La edil se dirigía a una reunión en el Senado de la República, en la Ciudad de México, cuando el vehículo en el que viajaba fue interceptado por hombres armados.

Aunque la funcionaria salió ilesa del ataque, su chofer, identificado como Marcelo “N”, resultó herido por impactos de bala. A pesar de las lesiones, logró continuar la marcha hasta llegar a la caseta de cobro de Cuapiaxtla, donde solicitaron auxilio médico.

Los primeros informes señalan que los hechos ocurrieron alrededor de las 4:00 horas, cuando los agresores cerraron el paso a la camioneta —una Volkswagen Tiguan— y dispararon en al menos diez ocasiones. La unidad presentó múltiples impactos, principalmente en la carrocería.

Durante la agresión, el conductor recibió heridas de arma de fuego en el tobillo derecho y en la zona de la cintura. Paramédicos le brindaron atención prehospitalaria y posteriormente fue trasladado al Hospital General de Huamantla, donde su estado de salud se reportó como reservado. El resto de los ocupantes no presentó lesiones.

En el vehículo también viajaban el director de Seguridad Pública municipal, la tesorera y la asistente personal de la alcaldesa. Tras el arribo de las autoridades, se confirmó la identidad de los acompañantes como Cupertino “N”, Sandra Luz “N” y María Irene “N”.

Elementos de la Guardia Nacional, adscritos a la División Carreteras, acudieron al lugar para recabar testimonios y asegurar la zona. De manera inmediata se implementó un operativo de búsqueda para dar con los responsables; sin embargo, en una primera etapa no se reportaron personas detenidas.

Las autoridades recomendaron a la presidenta municipal presentar la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado de Puebla o de Tlaxcala, según la jurisdicción, con el fin de que se dé seguimiento legal al caso.

Hasta el momento, el móvil del ataque no ha sido esclarecido. Las líneas de investigación preliminares consideran tanto un posible atentado directo contra la funcionaria como un intento de robo, hipótesis que continúan bajo análisis por parte de las instancias de procuración de justicia.