Vinculan a proceso al "Comandante Cromo", presunto líder criminal en Oaxaca

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Octubre de 2026 a las 13:49:10

Almoloya de Juárez, Estado de México, a 22 de octubre 2026.- Iván “N”, alías “Comandante Cromo”, presunto líder criminal en Oaxaca, fue vinculado a proceso por un juez federal, por su probable responsabilidad los delitos de posesión de arma de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas y contra la salud, en la modalidad de posesión con fines de comercio.

Durante su audiencia, el togado ratificó la prisión preventiva, que cumplirá en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México.

Igualmente, fijó un mes para la investigación complementaria.

El “Comandante Cromo” fue detenido en la ciudad de Guadalajara por autoridades federales, quienes lo consideran uno de los principales generadores de violencia en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca.

Además, lo acusan de ser el líder de “Los Cromos”, una banda criminal ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Según las investigaciones, el grupo liderado por Iván “N” se dedica a la extorsión, cobro de piso, narcomenudeo, secuestros y homicidios y cuenta con presencia en Juchitán, Tehuantepec, Salina Cruz, Ciudad Ixtepec y Matías Romero.