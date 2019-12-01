Tras cateos en Morelia y Tarímbaro aseguran mil 880 dosis de estupefacientes

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Octubre de 2026 a las 13:37:01

Morelia, Michoacán, a 22 de octubre 2026.- Como resultado de la cumplimentación de tres órdenes de cateo en inmuebles de Morelia y Tarímbaro, se aseguraron mil 880 dosis de metanfetamina, además de marihuana, 205 pacas de ropa "de segunda" y otros indicios de interés para las indagatorias.

Sobre el particular se informó que la primer intervención se llevó a cabo en la localidad de Cuto del Porvenir, municipio de Tarímbaro, donde agentes investigadores localizaron cinco bolsas de plástico con una sustancia cristalina y granulosa, con características de la metanfetamina, equivalente a 892.5 dosis.

En una segunda acción, realizada en la colonia Nicolaítas Ilustres, en Morelia, fueron incautados envoltorios y bolsas que contenían una sustancia similar a la metanfetamina, correspondiente a 987.5 dosis. En el mismo domicilio se encontraron una báscula digital y 205 pacas de ropa con prendas de distintas marcas, tipos y tallas.

Respecto a esta mercancía, la Fiscalía mantiene abierta una línea de investigación para establecer su procedencia y determinar si fue introducida al país de manera irregular, así como su posible relación con otras actividades ilícitas.

El tercer cateo tuvo lugar en la colonia San José Itzícuaro, también en la capital michoacana, donde el personal de la institución aseguró tres bolsas con vegetal verde seco, con características de la marihuana, así como envoltorios con una sustancia granulosa y cristalina, al parecer metanfetamina.

Además, se localizaron una báscula tipo gramera, un teléfono celular y diversos utensilios presuntamente utilizados para el consumo de narcóticos.

En estas labores se contó con el apoyo de los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional y Policía Morelia, quienes brindaron seguridad perimetral durante el desarrollo de las intervenciones.

Las sustancias y demás objetos incautados quedaron a disposición del Ministerio Público, autoridad que continuará con las investigaciones para determinar su posible relación con conductas delictivas.