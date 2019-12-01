Hombre se arroja a vías de Tren Suburbano y fallece en Edomex

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Septiembre de 2025 a las 20:15:04

Tlalnepantla, Estado de México, a 11 de septiembre de 2025.- Esta tarde, la alcaldía Tlalnepantla confirmó la muerte de un hombre de 45 años de edad, esto luego de que el sujeto se arrojó a las vías del Tren Suburbano, en el tramo de la estación San Rafael y Lechería.

Sobre el hecho se informó que el sujeto se habría lanzado desde un puente vehicular que cruza las vías del Tren Suburbano en la colonia San Rafael, motivo por el cual los elementos de Seguridad Ciudadana arribaron al lugar luego de recibir un reporte vía radiofrecuencia por el C-4.

Luego de entrevistar a los testigos del hecho y examinar la zona, confirmaron que se trató de un acto suicida.

Tras el hecho la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, inició una carpeta de investigación para esclarecer el hecho, realizando las diligencias correspondientes y así saber porque este hombre tomó esa decisión.

“Lamentamos los retrasos, trabajamos con los servicios de emergencia para normalizar el servicio lo más pronto posible”, comentó la empresa concesionaria del Tren Suburbano tras el hecho.