Hombre se arroja a vías de Tren Suburbano y fallece en Edomex

Hombre se arroja a vías de Tren Suburbano y fallece en Edomex
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Septiembre de 2025 a las 20:15:04
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Tlalnepantla, Estado de México, a 11 de septiembre de 2025.- Esta tarde, la alcaldía Tlalnepantla confirmó la muerte de un hombre de 45 años de edad, esto luego de que el sujeto se arrojó a las vías del Tren Suburbano, en el tramo de la estación San Rafael y Lechería.

Sobre el hecho se informó que el sujeto se habría lanzado desde un puente vehicular que cruza las vías del Tren Suburbano en la colonia San Rafael, motivo por el cual los elementos de Seguridad Ciudadana arribaron al lugar luego de recibir un reporte vía radiofrecuencia por el C-4.

Luego de entrevistar a los testigos del hecho y examinar la zona, confirmaron que se trató de un acto suicida.

Tras el hecho la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, inició una carpeta de investigación para esclarecer el hecho, realizando las diligencias correspondientes y así saber porque este hombre tomó esa decisión.  

 “Lamentamos los retrasos, trabajamos con los servicios de emergencia para normalizar el servicio lo  más pronto posible”, comentó la empresa concesionaria del Tren Suburbano tras el hecho.

 

Noventa Grados
Más información de la categoria
Hombre se arroja a vías de Tren Suburbano y fallece en Edomex
Localizan cadáver de mujer trans en Veracruz; presentaba visibles signos de violencia
Detienen en el AICM a presunto operador financiero de organización delictiva jalisciense
Anuncian operativo especial de seguridad en el Centro de Querétaro con motivo de las fiestas patrias
Más información de la categoria
Confirman muerte de Ana Daniela Barragán tras explosión de pipa en Iztapalapa; novio la buscaba en redes y ahora le tocó despedirla
Condenan a 27 años y 3 meses de prisión al ex presidente de Brasil Jair Bolsonaro; fue condenado por al menos 5 delitos diferentes
Se desata tiroteo en Academia Naval de EU en Maryland; fuentes extraoficiales indican que el tirador es un estudiante el cual habría sido expulsado
Localizan cadáver de mujer trans en Veracruz; presentaba visibles signos de violencia
Comentarios