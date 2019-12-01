Hombre resulta herido tras ataque en la colonia Buenos Aires de Morelia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Septiembre de 2025 a las 22:03:28

Morelia, Michoacán, a 29 de septiembre del 2025. - La noche de este lunes 29 de septiembre, en la colonia Buenos Aires, al oriente de la ciudad de Morelia, un hombre de 55 años de edad, el cual fue identificado como Ricardo, resultó herido tras recibir un impacto de bala en una pierna.

El percance ocurrió en la calle Privada de Octavio Paz, aledaña a Lomas de La Aldea. Según los reportes, la víctima fue auxiliada en primera instancia por elementos policiales y socorristas, quienes la trasladaron a un hospital para una mejor atención médica.

Las autoridades ya investigan el posible móvil del incidente, al mismo tiempo que preparan la carpeta de investigación para esclarecer el caso.