Hombre resulta herido de bala cuando le robaron su camioneta en la de Occidente

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Septiembre de 2025 a las 16:56:47
Álvaro Obregón, Michoacán, a 4 de septiembre de 2025.- Con dos lesiones producidas por proyectil de arma de fuego en una pierna, resultó un hombre el cual fue lesionado cuando le robaron su camioneta en la autopista México-Guadalajara (Occidente), en este municipio.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que en la referida vialidad, en las inmediaciones de la comunidad de Chehuayo Chico, habían atacado a balazos a una persona.

Al sitio acudieron elementos de la Guardia Nacional así como paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes auxiliaron a Sebastián “N”, de 29 años el cual presentaba dos heridas de bala en una pierna.

Sobre las causas de las heridas el hombre refirió que fue interceptado por sujetos armados los cuales lo despojaron de su camioneta no sin antes balearlo.

Hechos que ya son materia de investigación por parte de las autoridades correspondientes.

