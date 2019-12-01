Hombre quita la vida a su mamá a martillazos en la colonia Jardines de Cuitzillo en Morelia, Michoacán; ya fue detenido

Morelia, Michoacán, a 26 de agosto de 2025.- Elementos de la Policía Morelia detuvieron a un sujeto que tras una discusión mató a martillazos a su mamá en su domicilio de la Tenencia Morelos es este municipio de Morelia.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en un domicilio de la calle Sábila en la colonia Jardines de Cuitzillo, una mujer gritaba pidiendo auxilio ya que la estaban golpeando.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Morelia, quienes al arribar e ingresar a la vivienda encontraron a Jesús “N”, de 20 años quien empuñaba un martillo manchado de sangre.

En el suelo yacía el cuerpo de su progenitora, la cual ya no tenía signos vitales y presentaba diversas lesiones y/o golpes contusos en la cabeza.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC), quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de la mujer cuyos restos fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.

