Violencia sin tregua en Uruapan, Michoacán: Tres ataques armados solo el martes; en abril, un tiroteo cada 36 horas y el 65% termina en homicidio

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Abril de 2026 a las 23:17:35

Uruapan, Mich., a 14 de abril de 2026.– En menos de 24 horas, Uruapan registró tres ataques armados que dejaron un saldo de un muerto y dos personas lesionadas, en hechos ocurridos tanto en la zona Centro como en la periferia y en la carretera hacia Paracho.

Durante la madrugada de este martes, un transportista fue baleado en un aparente intento de asalto sobre la carretera Uruapan–Paracho, a la altura de Capacuaro. Aunque fue auxiliado con vida, murió cuando era trasladado a un hospital.

Horas más tarde, ya por la noche, un hombre fue asesinado a tiros en la calle Tejeda, en pleno Centro de la ciudad, tras ser atacado por sujetos armados que huyeron en motocicleta. Derivado de un operativo, un presunto implicado fue detenido sobre la Avenida Latinoamericana en posesión de un arma de fuego.

Casi de manera simultánea, otro hombre fue atacado a balazos afuera de su domicilio en el fraccionamiento Las Lomas. La víctima sobrevivió y fue hospitalizada.

Estos hechos, concentrados en un solo día, no son aislados. Forman parte de una secuencia de violencia que se ha mantenido constante a lo largo del mes.

En los primeros 14 días de abril, Uruapan acumula al menos 9 ataques armados, con saldo de 6 personas asesinadas y 3 lesionadas. El dato es contundente: casi el 65% de los casos termina en homicidio, lo que refleja el alto nivel de letalidad de la violencia en el municipio.

La frecuencia también es reveladora. Con base en estos registros, en la ciudad ocurre un ataque armado cada 36 horas en promedio, una dinámica que confirma la persistencia del fenómeno.

Lejos de concentrarse en un solo punto, los hechos se han dispersado en distintas zonas: colonias como Francisco J. Múgica, Palito Verde, Ramón Farías, Los Laureles, Cupatitzio y Las Lomas, además del Centro y la salida hacia Paracho, han sido escenario de agresiones.

Las víctimas tampoco responden a un único perfil. Entre los casos se encuentran un hombre asesinado frente a una tienda de abarrotes, una joven ejecutada en vía pública, dos hermanos atacados dentro de una camioneta, un comerciante baleado, un hombre ultimado dentro de su vivienda y ahora un transportista y civiles agredidos en distintos puntos de la ciudad.

Sin embargo, el modo de operar se repite: ataques rápidos, uso de armas de fuego, agresores que se desplazan en motocicleta y logran escapar antes de la llegada de las autoridades.

Ese patrón se observó el 7 de abril en la colonia Palito Verde, donde dos hermanos fueron atacados a balazos; uno murió y otro resultó herido. También el 11 de abril, cuando hombres armados irrumpieron en una vivienda de la colonia Los Laureles y asesinaron a un civil. Incluso el ataque del 13 de abril contra un vehículo dentro de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad, aunque sin víctimas, evidenció que la violencia también funciona como mecanismo de presión o advertencia.

En prácticamente todos los casos, la respuesta institucional ha sido reactiva: despliegues policiacos, acordonamientos y apertura de carpetas de investigación, pero sin resultados concretos en la mayoría de los घटनos.

La excepción ocurrió este martes con la detención de un presunto implicado, un hecho poco común dentro de una cadena de ataques donde la constante ha sido la impunidad.

Más allá de los números, lo que reflejan estos hechos es un escenario de violencia sostenida, con presencia activa de grupos armados y una capacidad operativa que les permite actuar en distintos puntos de la ciudad en lapsos muy cortos.

Uruapan, así, no enfrenta una serie de hechos aislados, sino una dinámica continua en la que la violencia se repite, se expande y, en la mayoría de los casos, termina en muerte.