Hombre pierde la vida en central de autobuses de Uruapan, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Agosto de 2025 a las 12:01:49

Uruapan, Michoacán, a 18 de agosto 2025.- Por causas hasta el momento no determinadas pero que ya son investigadas, un hombre perdió la vida en los andenes de la central de autobuses de Uruapan.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que en el referido lugar, una persona se había desvanecido.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal y paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes sólo pudieron confirmar la muerte del individuo.

Con base en lo anterior personal de la FGE dio fe del levantamiento del cuerpo mismo que fue enviado al Semefo para los efectos de ley.

Es de mencionar que será con base en la necropsia de ley que se determinen las causas de la muerte.