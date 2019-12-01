Hombre pierde la vida al chocar en la Morelia-Pátzcuaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Octubre de 2025 a las 10:26:19

Huiramba, Michoacán, a 25 de octubre 2025.- Víctima de las lesiones que sufrió al accidentarse con su vehículo en la autopista Morelia-Pátzcuaro, un hombre perdió la vida, hechos registrados a la altura del municipio de Huiramba, Michoacán.

Al respecto se informó que esta mañana de sábado autoridades policiacas fueron alertadas de que sobre la referida carretera se había registrado un accidente vehicular.

Al sitio se trasladaron elementos de la Guardia Nacional quienes al arribar encontraron chocado un vehículo marca Chevrolet, tipo Chevy, placas PKY047C, y dentro de este el cuerpo sin vida del conductor, situación por la que solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el lugar personal de la FGE quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo.

Así mismo se iniciaron las actuaciones que el caso amerita.