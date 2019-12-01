Hombre pierde la vida al caer del árbol que podaba en Puruándiro, Michoacán 

Hombre pierde la vida al caer del árbol que podaba en Puruándiro, Michoacán 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Septiembre de 2025 a las 00:55:07
Puruándiro, Mich., a 8 de septiembre de 2025.- Una jornada de labores cotidianas terminó en tragedia en la comunidad de Batuecas, donde un hombre de 63 años murió tras caer de un árbol que estaba podando.

La víctima fue identificada como Rafael M., quien realizaba trabajos de corte de ramas en el patio de su domicilio cuando perdió el equilibrio y se precipitó al suelo. El impacto le provocó lesiones mortales que acabaron con su vida de manera inmediata.

Al lugar acudieron paramédicos del centro de salud de la localidad, sin embargo, ya nada pudieron hacer más que confirmar su deceso. Fue su esposa quien narró a las autoridades que el accidente ocurrió en cuestión de segundos, sin que nadie pudiera auxiliarlo a tiempo.

La zona quedó bajo resguardo mientras personal ministerial realizaba las diligencias correspondientes y ordenaba el levantamiento del cuerpo. 

Noventa Grados
