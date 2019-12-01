Cae en Guanajuato "Beto" presunto integrante de organización criminal de Tamaulipas; fue capturado en operativo conjunto México-EEUU

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Marzo de 2026 a las 11:18:21
Salamanca, Guanajuato, a 7 de marzo 2026.- Roberto “N”, alías “Beto”, presunto integrante de una organización criminal de Tamaulipas fue capturado en Salamanca, Guanajuato, durante un operativo conjunto entre fuerzas del orden México y Estados Unidos.

De acuerdo con un comunicado del Departamento de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de Estados Unidos y del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), el señalado es buscado por su participación en el contrabando de cargamentos de distintas drogas.

Asimismo, las dependencias estadounidenses anunciaron que la acción se realizó en coordinación con la Fiscalía General y con apoyo de la Administración para el Control de Drogas (DEA).

Cabe señalar que el detenido tenía una orden de captura internacional desde el 21 de enero cuando ICE emitió la alerta con su fotografía.

El sospechoso es acusado de pertenecer al Cártel del Golfo y de traficar varios cargamentos de cocaína, metanfetamina y marihuana desde México hacia Estados Unidos.

