Fiscalía de Michoacán registra 51 denuncias por daños a vehículos durante bloqueos de febrero
Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 7 de Marzo de 2026 a las 11:23:05
Ario de Rosales, Michoacán, a 7 de marzo del 2026.— El Fiscal General del Estado, Carlos Torres Piña, informó que hasta el momento se han interpuesto 51 denuncias ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por parte de los propietarios de unidades automotrices afectadas durante los narcobloqueos en Michoacán, tras la detención y muerte de un líder criminal en Jalisco.

Según datos proporcionados por la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, entre el 22 y el 24 de febrero, existe un reporte de 132 autos o camiones robados y quemados en Michoacán.

En entrevista, el titular de la FGE señaló que se hizo un llamado a todos los afectados por dichos actos violentos para que formalizaran sus denuncias.

Agregó que la denuncia de los afectados es parte del requisito solicitado para que los seguros puedan cubrir los daños.

Torres Piña indicó que las carpetas de investigación siguen atendiéndose por parte de las fiscalías especializadas.

