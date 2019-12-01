Despliegue de autoridades causa desconcierto en pobladores de Villagrán, Guanajuato

Despliegue de autoridades causa desconcierto en pobladores de Villagrán, Guanajuato
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Marzo de 2026 a las 11:20:57
Villagrán, Guanajuato, a 7 de marzo 2026.- Diversas fuerzas de seguridad se observaron la tarde del viernes en la comunidad Santa Rosa de Lima donde realizaron un operativo del que se desconoce hasta el momento el resultado.

Sin embargo este despliegue policiaco causó más inquietud a los habitantes ya que entre los elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de Seguridad y Paz, Guardia Nacional y DEFENSA se encontraban Unidades de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), que se encuentran al mando del Secretario Omar García Harfuch.

Cabe mencionar que dicho despilegue se registró tras los ataques que se registraron en dos días consecutivos en contra de elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado en Silao y en los límites de Valle de Santiago con Yuriria de los cuales de acuerdo a las declaraciones del Secretario de Gobierno del Estado de Guanajuato el salso fue de un elemento sin vida un civil abatido así como el aseguramiento de equipo táctico así como unidades.

Se espera que en próximos días el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Omar García Harfuch informe del resultado del operativo.

Noventa Grados
