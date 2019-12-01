Hombre muere al interior de su vehículo en Colón, Querétaro

Hombre muere al interior de su vehículo en Colón, Querétaro
Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 6 de Enero de 2026 a las 10:18:02
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Colón, Querétaro, a 6 de enero 2026.- El conductor de una camioneta, perdió la vida, al interior de su vehículo, cuando se encontraba en la calle principal de la localidad de El Zamorano, en el municipio de Colón. 

Fue a través de la línea de emergencias 911, en donde se reportó que el conductor de la camioneta se había desvanecido, cuando iba en circulación, lo que ocasionó que el vehículo se saliera del camino.

Al salirse del camino, la camioneta se impactó contra un muro, por lo que rápidamente se solicitó la intervención de los servicios de emergencias.

Una vez en el lugar, analistas de Protección Civil del municipio de Colón, confirmaron que la persona ya no contaba con signos vitales y que aparentemente habría fallecido por causas naturales.

La zona fue abanderada por policías municipales, quienes esperaron el arribo de los servicios periciales, para las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Aprehenden a sujeto presunto relacionado en los delitos de violación equiparada agravada, abuso sexual y abusos deshonestos
Aprehenden a un médico, presunto responsable de abuso sexual en agravio de su sobrina en Zacapu, Michoacán 
Arde auto en la carretera San Clemente-El Chamizal 
Hombre muere al interior de su vehículo en Colón, Querétaro
Más información de la categoria
Dan prisión preventiva a operador de confianza de Fausto Isidro Meza Flores
Revela Trump a sus encargados para coordinar situación en Venezuela
“Ahorita te escucho…”: Sheinbaum ignora a padre amenazado por denunciar abuso a su hijo en una escuela; logró burlar la seguridad, pero de nada sirvió
Se excusa Gobernador de Sinaloa tras asesinato de alto mando policiaco en Culiacán: Sabe que grupos armados rondan penal de Aguaruto, pero dice que autoridades “No estamos en cada milímetro cuadrado”
Comentarios