Hombre muere al interior de su vehículo en Colón, Querétaro

Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 6 de Enero de 2026 a las 10:18:02

Colón, Querétaro, a 6 de enero 2026.- El conductor de una camioneta, perdió la vida, al interior de su vehículo, cuando se encontraba en la calle principal de la localidad de El Zamorano, en el municipio de Colón.

Fue a través de la línea de emergencias 911, en donde se reportó que el conductor de la camioneta se había desvanecido, cuando iba en circulación, lo que ocasionó que el vehículo se saliera del camino.

Al salirse del camino, la camioneta se impactó contra un muro, por lo que rápidamente se solicitó la intervención de los servicios de emergencias.

Una vez en el lugar, analistas de Protección Civil del municipio de Colón, confirmaron que la persona ya no contaba con signos vitales y que aparentemente habría fallecido por causas naturales.

La zona fue abanderada por policías municipales, quienes esperaron el arribo de los servicios periciales, para las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.