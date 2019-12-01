Ultiman a un hombre sobre el libramiento de Celaya, Guanajuato

Ultiman a un hombre sobre el libramiento de Celaya, Guanajuato
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Enero de 2026 a las 13:03:59
Celaya, Guanajuato, a 7 de enero 2026.- Tripulantes de un auto compacto que bajaban de libramiento Nororiente de Celaya, Guanajuato, a la altura de la comunidad de Rancho Nuevo fueron interceptados y atacados a balazos dejando el saldo de un muerto y un herido.

Alrededor de las 8:00 de la mañana del miércoles autoridades policiacas y socorristas se desplazaron a la zona mencionada en los límites de Celaya y Apaseo El Grande tras el reporte de un supuesto accidente. 

Sin embargo, en el lugar trascendió que dos hombres presentaban lesiones de arma de fuego a un costado de la carretera con un vehículo Versa en color rojo dañado de la parte del frente 

En versiones comentan que se escucharon múltiples disparos de arma de fuego y posteriormente observaron el vehículo en el sitio.

El suceso fue reportado a las autoridades quienes llegaron a la zona para recopilar la información y evidencias que integraron a la carpeta de investigación para determinar las causas del suceso que cobraron la vida de un masculino y otro más que resultó herido y llevado a un centro médico en estado grave. 

La Fiscalía del Estado culminó el peritaje correspondiente el cuerpo fue llevado a las instalaciones del SEMEFO donde le practicarán la necropsia de ley.

