Hombre que robó a niña de 13 años es detenido en San Luís Potosí; afirma que está casado con ella 

San Luis Potosí, a 27 de agosto de 2025.- Luego de que el pasado 11 de agosto, una menor de 13 años, fuera reportada como desparecida, esto tras salir de su casa y no regresar, el día de hoy, elementos de la Policía de Investigación, informaron que detuvieron a un sujeto, identificado como Ángel “N”, acusado de retener a una menor, siendo la misma que estaba siendo buscada, con la cual el sujeto afirmaba estar casado con ella.

La menor, fue localizada con vida en un domicilio ubicado en la avenida Ricardo B. Anaya, en compañía del imputado, esto en la capital potosina. Fuentes oficiales indican que este sujeto retuvo a la niña durante varios días, argumentando que él estaba casado con ella, por eso es que no la devolvía a sus padres.

El sujeto permanecerá en prisión preventiva, en el penal de La Pila, esto luego de que la Fiscalía General del Estado, indicara que se le vinculo a proceso por el delito de robo de infante.

Se espera que este hombre se quede en prisión por al menos tres meses en lo que se desarrollan las investigaciones complementarias pertinentes, y en caso de que sea hallado culpable, podría obtener una condena de hasta 40 años de prisión.