Hombre es asesinado a las afueras de la plaza de toros en Tarímbaro, Michoacán

Tarímbaro, Mich., a 17 de agosto de 2025.– La tranquilidad de la comunidad de La Cañada de El Herrero se vio interrumpida la noche de este domingo, cuando un hombre fue atacado a balazos a las afueras de la plaza de toros de la localidad.

La víctima fue identificada como Rigoberto C., de 38 años de edad, quien quedó tendido en el lugar tras recibir impactos de arma de fuego en la cabeza y el pecho. Fueron sus propios familiares quienes, al encontrarlo gravemente herido, pidieron auxilio a los servicios de emergencia y a la policía municipal.

Al arribo de los paramédicos de Protección Civil, se confirmó que Rigoberto ya no contaba con signos vitales. La zona quedó asegurada por las autoridades para preservar la escena del crimen, mientras se notificaba a los peritos de la Fiscalía General del estado.

Personal pericial realizó las primeras diligencias, recabando indicios que permitan esclarecer las circunstancias del ataque e identificar a los responsables. El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense en Morelia, donde más tarde será entregado a sus familiares.