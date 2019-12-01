Hombre detenido se fuga del MP en Guanajuato; Fiscalía y SSC se culpan mutuamente

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Julio de 2026 a las 12:51:08

Guanajuato, Guanajuato, a 3 de julio 2026.- Una persona en calidad de detenida logró escapar de las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGE), ubicadas en la ciudad capital.

En ese sentido, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la entidad (SSC), publicó un comunicado en el que desmiente la versión oficial del Ministerio Público, en la que asegura que el hombre asegurado estaba bajo la custodia de la Policía municipal al momento en que se dio a la fuga.

“La fuga no se dio durante el traslado sino dentro de las instalaciones del Ministerio Público”, aseveró la corporación en su boletín de prensa.

Además, se dio a conocer que el sujeto en cuestión había sido puesto bajo custodia en posesión de una cantidad indeterminada de estupefacientes.

Igualmente, la SSC mencionó que debido a la coordinación existente con la Fiscalía, facilita las instalaciones de la Comisaría Municipal Preventiva para que los detenidos puedan quedar bajo custodia mientras hacen las diligencias de ley.

Sin embargo, explicó que ya que el sospechoso fue detenido por delitos contra la salud había sido trasladado por la Policía municipal y entregado en las oficinas del Ministerio Público de donde escapó.

Por su parte, la FGE compartió un mensaje en el que aseguró que una persona del sexo masculino que estaba legalmente detenida “logró evadirse de la acción de la justicia durante su traslado a las instalaciones del Ministerio Público, donde se llevarían a cabo las diligencias correspondientes. Al momento de los hechos, la persona se encontraba bajo la custodia de un elemento de la Policía municipal”.