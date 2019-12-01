Repararán autoridades estatales y municipales, socavón que se formó en el dren Cimatario 2, en avenida Candiles

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Julio de 2026 a las 13:59:44

Corregidora, Querétaro, a 3 de julio 2026.- Autoridades del municipio de Corregidora, se movilizaron al dren Cimatario 2, a un costado de la avenida Candiles, en donde se formó un socavón.

A causa de las fuertes lluvias y la intensidad con la que corre el agua, en el dren en mención, se registró el hundimiento, por lo que rápidamente se movilizaron autoridades estatales y municipales, para las reparaciones.

De acuerdo a información oficial, las respiraciones se realizarán rápidamente, mientras las condiciones climáticas lo permitan, y señalaron que no afectarán las obras ni el daño en el dren, las colonias aledañas.