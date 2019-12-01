Carambola en la autopista México-Querétaro, deja 19 personas heridas 

Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 3 de Julio de 2026 a las 13:54:28

Querétaro, Querétaro, a 3 de julio 2026.- Nuevamente, esta mañana, se registró un fuerte accidente, protagonizado por un tráiler, en la autopista federal 57 México-Querétaro, el cual impactó a 11 vehículos, al presuntamente quedarse sin frenos.

El accidente ocurrió a la altura de Quintas del Marqués, en dirección a Celaya, presuntamente, la unidad pesada, se habría quedado sin frenos, lo que ocasionó la múltiple colisión.

11 vehículos sufrieron severos daños materiales, al menos tres de ellos en pérdida total, por lo que rápidamente se solicitó la intervención de los servicios de emergencias.

A la zona, arribaron Bomberos, analistas de Protección Civil, así como paramédicos del CRUM, quienes al llegar, valoraron a 19 personas y determinaron que ninguna requería traslado a un hospital.

La vialidad fue abanderada por las autoridades, quienes acudieron a tomar conocimiento del accidente, que afortunadamente quedó en daños y la severa carga vehicular.