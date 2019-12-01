"El Abuelo" Farías y su hijo tienen órdenes de aprehensión vigentes, asegura Harfuch

"El Abuelo" Farías y su hijo tienen órdenes de aprehensión vigentes, asegura Harfuch
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Julio de 2026 a las 10:18:26
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Morelia, Michoacán, a 3 de julio 2026.- El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección (SSPC), Omar García Harfuch, aseguró que Juan José Farías Álvarez, alias “El Abuelo”, considerado uno de los líderes criminales en Michoacán, y su hijo, Juan José Farías, cuentan con órdenes de aprehensión en su contra.

Lo anterior lo dio a conocer luego de que el gobierno de Estados Unidos, anunció que acusó formalmente al hijo y al sobrino del líder Cárteles Unidos, por delitos federales contra la salud, así como portación de armas y explosivos.

En ese sentido, durante su participación en la conferencia de prensa de la presidenta de México, desde Morelia, Michoacán, el funcionario dijo que la información revelada por el Departamento de Justicia (DOJ), ayuda a fortalecer las investigaciones que ya iniciaron en territorio nacional.

Además, el secretario García Harfuch mencionó que los sospechosos ya forman parte de la lista de objetivos prioritarios del Gobierno federal.

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