Hombre de la tercera edad, pierde la vida al ser atropellado por sujeto en estado de ebriedad en Juriquilla, Querétaro

Hombre de la tercera edad, pierde la vida al ser atropellado por sujeto en estado de ebriedad en Juriquilla, Querétaro
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Noviembre de 2025 a las 07:51:33
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Querétaro, Querétaro, 24 de noviembre del 2025.- Un hombre de aproximadamente 80 años de edad, perdió la vida, luego de ser atropellado, cuando se encontraba sobre el boulevard Villas del Mesón, en Juriquilla, ciudad de Querétaro.

Se conoció que la conductora de un auto Volkswagen, tipo Vento, circulaba presuntamente bajo los efectos del alcohol, y en exceso de velocidad.

Eso derivó que perdiera el control del auto, atropellara a la persona, quien era vecino de la zona y desafortunadamente a causa de las heridas, perdió la vida.

A través de la línea de emergencias 911, se reportó el accidente, rápidamente se movilizaron los rescatistas, quienes al llegar, únicamente confirmaron  que ya no contaba con signos vitales.

La zona fue acordonada por policías municipales como primeros respondientes, mismos que pusieron a disposición de la Fiscalía General del Estado a la conductora responsable, en donde se determinará su situación jurídica.

En el lugar del accidente, arribaron elementos de la Fiscalía General del Estado, para las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Volcadura sobre Paseo de la República en Querétaro
Aprehenden a presunto responsable de desaparición de un adolescente en Apatzingán, Michoacán 
Ultiman a ciclista en Zamora, Michoacán
Camioneta cae en barranco en Pinal de Amoles; hay cinco muertos y varios lesionados 
Más información de la categoria
Confirma Bedolla, bloqueos intermitentes en carreteras por paro nacional
Camioneta cae en barranco en Pinal de Amoles; hay cinco muertos y varios lesionados 
Tigres UANL, mejor conocidas como las ‘Amazonas’, se coronaron campeonas de la Liga MX Femenil
Aprehenden a cuatro policías de Tabasco por asesinato de estudiante universitario; familiares exigen justicia
Comentarios