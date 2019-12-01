Hombre de la tercera edad, pierde la vida al ser atropellado por sujeto en estado de ebriedad en Juriquilla, Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Noviembre de 2025 a las 07:51:33

Querétaro, Querétaro, 24 de noviembre del 2025.- Un hombre de aproximadamente 80 años de edad, perdió la vida, luego de ser atropellado, cuando se encontraba sobre el boulevard Villas del Mesón, en Juriquilla, ciudad de Querétaro.

Se conoció que la conductora de un auto Volkswagen, tipo Vento, circulaba presuntamente bajo los efectos del alcohol, y en exceso de velocidad.

Eso derivó que perdiera el control del auto, atropellara a la persona, quien era vecino de la zona y desafortunadamente a causa de las heridas, perdió la vida.

A través de la línea de emergencias 911, se reportó el accidente, rápidamente se movilizaron los rescatistas, quienes al llegar, únicamente confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

La zona fue acordonada por policías municipales como primeros respondientes, mismos que pusieron a disposición de la Fiscalía General del Estado a la conductora responsable, en donde se determinará su situación jurídica.

En el lugar del accidente, arribaron elementos de la Fiscalía General del Estado, para las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.