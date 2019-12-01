Hombre atenta contra su integridad en Centro Penitenciario de Querétaro; fue rescatado

Querétaro, Querétaro, 18 de noviembre del 2025.- La Comisión Estatal del Sistema Penitenciario informa que el lunes 17 de noviembre de 2025, al cumplir con los protocolos de vigilancia y supervisión del personal de custodia penitenciaria, que se hacen con espacios de tiempo determinados, lograron detectar que una persona de género masculino estaba atentando contra su integridad.

Misma que fue apoyada de inmediato y se le brindó asistencia médica al tiempo que se trasladaba al centro hospitalario de la ciudad, donde no reaccionó a las maniobras de reanimación y perdió la vida.

De acuerdo a los procedimientos establecidos, se dio aviso de manera inmediata a la Fiscalía General del Estado de Querétaro, para que tomara conocimiento del hecho e iniciara la investigación correspondiente, además de notificar a la autoridad judicial, a la Defensoría Estatal de los Derechos Humanos y a sus familiares.

Al mismo tiempo que se inició con una investigación interna por el Órgano Interno de Control para que en términos de sus facultades legales iniciaran los procedimientos correspondientes.