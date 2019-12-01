Hombre acude a un restaurante de Morelia, Michoacán, y olvida su cartera con 15 mil pesos; autoridades buscan a empleado de plataforma que se la llevó

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Marzo de 2026 a las 20:47:35
Morelia, Michoacán, a 9 de marzo de 2026.- Un joven olvidó su cartera en un restaurante de la avenida Enrique Ramírez de esta ciudad de Morelia, en la billetera había 15 mil pesos en efectivo y documentos personales.

Sobre el hecho se supo con base en el dicho del afectado, que acudió esta tarde a un restaurante de alitas ubicado en la avenida Enrique Ramírez.

Fue al llegar a su domicilio que el joven de nombre Luis Pedro “N”, de 25 años, que se percató de que había olvidado el portafolio con el dinero y documentos personales en su interior, situación por la que regresó al lugar para solicitar informes de sus pertenencias.

Al obtener informes negativos de los empleados de sitio que el joven solicitó apoyo policial por lo que personal de la Policía Morelia solicitó visualizar las cámaras de seguridad.

Fue con base en ello que se percataron de que el bolso había sido recogido por un empleado de una plataforma de alimentos, mismo que es buscado por las autoridades.

