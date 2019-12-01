Se reactivan quemas nocturnas en Michoacán tras muerte de “El Mencho”

Zitácuaro, Mich., a 23 de febrero de 2026.- La violencia volvió a encenderse en Michoacán la noche del 22 de febrero, luego de que se reportaran nuevos incendios de vehículos en distintos puntos del estado, horas después de la jornada de bloqueos registrada tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”.

Cerca de las 22:00 horas, autoridades regionales confirmaron la quema de un vehículo en la entrada a Zitácuaro, a la altura del Puente de Fierro. El hecho generó alarma entre automovilistas que circulaban por la zona, al tratarse de uno de los principales accesos al municipio. Hasta el momento no se reportan personas lesionadas, aunque la movilización policial se mantuvo activa en el área.

De manera paralela, en la región de La Piedad se informó sobre el incendio de un vehículo de seguridad vial perteneciente al municipio de Ecuandureo, identificado con número económico 3393. Este segundo hecho elevó la tensión, al tratarse de una unidad oficial, lo que representa un mensaje más directo hacia las autoridades municipales.

Ambos incidentes se registraron en el mismo rango horario, lo que refuerza la percepción de que podrían estar vinculados al clima de violencia que se desató tras confirmarse el fallecimiento del líder histórico del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Durante el día se registraron bloqueos carreteros en distintos puntos del estado y otras entidades del occidente, sur y norte del país. La reactivación de quemas durante la noche sugiere que la jornada no concluyó con la caída del sol, sino que evolucionó hacia acciones focalizadas que mantienen en alerta a corporaciones de seguridad.

Aunque las autoridades no han confirmado oficialmente una relación directa entre los hechos y los disturbios previos, el patrón coincide con episodios anteriores en los que la quema de vehículos ha sido utilizada como mecanismo de presión, demostración territorial o reacción ante operativos.

Michoacán atraviesa así un momento de alta volatilidad, donde cada incidente nocturno incrementa la incertidumbre sobre el alcance y duración de esta nueva ola de violencia.