Hieren de gravedad a sujeto con arma blanca, en Zitácuaro, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Agosto de 2025 a las 13:51:10

Zitácuaro, Michoacán, a 26 de agosto 2025.- Con una lesión producida por arma blanca en la espalda misma que le perforó un pulmón, resultó un hombre el cual fue llevado a un hospital para su atención médica, en el municipio de Zitácuaro, Michoacán.

Al respecto se informó que los servicios de emergencia fueron alertados de que debajo del puente del Monumento a la Bandea se encontraba una persona tirada, sangrando profusamente.

Al sitio acudieron elementos del Cuerpo de Bomberos Municipales quienes auxiliaron al individuo que presentaba una lesión producida por arma blanca en la espalda, la cual le perforó un pulmón.

Con base en lo anterior el hombre fue llevado a un hospital para su atención médica; el caso ya espalda investigado.