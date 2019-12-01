Hieren de gravedad a sujeto con arma blanca, en Zitácuaro, Michoacán

Hieren de gravedad a sujeto con arma blanca, en Zitácuaro, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Agosto de 2025 a las 13:51:10
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Zitácuaro, Michoacán, a 26 de agosto 2025.- Con una lesión producida por arma blanca en la espalda misma que le perforó un pulmón, resultó un hombre el cual fue llevado a un hospital para su atención médica, en el municipio de Zitácuaro, Michoacán.

Al respecto se informó que los servicios de emergencia fueron alertados de que debajo del puente del Monumento a la Bandea se encontraba una persona tirada, sangrando profusamente.

Al sitio acudieron elementos del Cuerpo de Bomberos Municipales quienes auxiliaron al individuo que presentaba una lesión producida por arma blanca en la espalda, la cual le perforó un pulmón.

Con base en lo anterior el hombre fue llevado a un hospital para su atención médica; el caso ya espalda investigado.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Hieren de gravedad a sujeto con arma blanca, en Zitácuaro, Michoacán
Hospitalizan a hombre con heridas graves por descarga eléctrica en Zitácuaro, Michoacán
Guardia Civil desaloja a manifestantes en Zinapécuaro, Michoacán 
Decomisan más de 26 mil litros de huachicol y estupefacientes en Hidalgo
Más información de la categoria
Incautan cantidad récord de estupefacientes en EEUU; suficiente para ultimar de sobredosis a toda Florida, aseguran
Nace el "lechicoleo", nuevo modelo de negocios del crimen organizado prominente en Guanajuato
Triunfa el amor: Taylor Swift y Travis Kelce anuncian que se casarán
Zambada debe denunciar a políticos que recibieron dinero suyo: Claudia Sheinbaum
Comentarios