Tangancícuaro, Michoacán, a 24 de noviembre de 2026.- Una menor de edad resultó con al menos tres lesiones en distintas partes del cuerpo luego de ser atacada a machetazos por un sujeto que presuntamente fue asegurada por las autoridades policíacas.

De acuerdo a la información obtenida por este medio de comunicación se conoció que pasadas las 08:00 horas de este martes, en los números de emergencias reportaron una persona lesionada por arma blanca en la calle Francisco Villa, de la colonia Loma Linda.

De inmediato se movilizaron elementos de la Policía Municipal y paramédicos de Protección Civil Municipal quienes sobre la banqueta localizaron a la menor herida.

Tratándose de Perla Rubí de 13 años de edad, quien presentaba lesiones en la cabeza, en una mano y en un oído, por lo que fue canalizada a un nosocomio de Zamora para su atención médica.

Familiares indicaron que la menor se encontraba dormida cuando fue atacada con un mache por un sujeto que tras la agresión se dio a la fuga, los policías implementaron la búsqueda hasta que lograron dar con él, por lo que fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado para que responda por lo anterior.

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