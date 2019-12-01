Querétaro, Querétaro, 24 de noviembre de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Querétaro, encabezada por su titular, Víctor Antonio De Jesús Hernández, llevó a cabo la Trigésima Tercera Sesión Ordinaria del Comité Estatal para la Operación del Programa Alerta AMBER, en la que se presentaron los avances y resultados de las acciones desarrolladas durante el periodo de junio a septiembre de 2026.

Durante el encuentro, realizado en las instalaciones de la dependencia, el fiscal general, en su calidad de presidente del Comité, tomó protesta a Ernesto Alonso Mejía Botello, secretario de Desarrollo Social del Poder Ejecutivo del estado, quien se incorporó formalmente como integrante de este órgano colegiado.

Como parte del seguimiento al Programa Anual de Trabajo 2026, las instituciones integrantes informaron la realización de 362 acciones que generaron 38 mil 83 impactos entre personas servidoras públicas, madres, padres de familia, personas cuidadoras, así como niñas, niños y adolescentes. Esta cifra representa un incremento superior al 120 % respecto al cuatrimestre anterior, reflejo del fortalecimiento de las labores interinstitucionales.

Asimismo, el Comité aprobó el informe cualitativo correspondiente a la activación de tres fichas de Alerta AMBER por la no localización de personas menores de edad, así como su posterior desactivación, tras confirmarse la localización con vida de dos niños y una niña.

La Fiscalía General reafirma, a través de este Comité, su compromiso con la coordinación institucional, la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes y el fortalecimiento de los mecanismos de búsqueda y localización en Querétaro.