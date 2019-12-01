Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Noviembre de 2026 a las 17:25:37

Morelia, Michoacán, a 22 de noviembre de 2026.- Un par de personas resultaron con lesiones que ameritaron su traslado a un hospital luego de que fueran embestidos por un toro, hechos registrados en la avenida Morelos Norte, en las inmediaciones de la salida a Salamanca; el toro fue asegurado y el dueño requerido para deslindar responsabilidades.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que en el referido lugar un toro había embestido a dos personas.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Morelia quienes auxiliaron a una mujer que presentaba lesiones producidas por asta de toro y un hombre que presentaba golpes.

Es de mencionar que el animal fue asegurado y el dueño requerido.