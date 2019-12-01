Hieren a mujer extranjera durante asalto en el Centro Histórico de la CDMX

Ciudad de México, a 26 de agosto de 2025.- Durante un asalto en el Centro Histórico de la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, una mujer de origen extranjero, quedó herida tras recibir un impacto de bala.

Según información de las autoridades, la mujer, salió de un hotel ubicado en la calle Allende rumbo al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), con la finalidad de hacer el cambio de divisas y lo realizó a bordo de un vehículo que es parte del servicio que ofrece el lugar donde se hospeda, y al regresar cuando iba bajando del vehículo en el estacionamiento, se acercó un hombre y le dijo que le entregara su bolso de mano.

La mujer supuestamente se resistió al robo, por lo cual el presunto asaltante disparó contra ella, y huyó del lugar a bordo de una motocicleta color rojo, en la que lo esperaba otra mujer quien aparentemente es su cómplice.

Tras solicitar apoyo al número de emergencias, llegaron paramédicos al lugar, quienes encontraron a la fémina con una herida en el abdomen, por lo que fue llevada a un hospital para recibir la atención médica necesaria.

Ante este hecho, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, informó el caso al Ministerio Público, para que se realicen las investigaciones correspondientes.

Asimismo, se montó un operativo, para dar con el presunto responsable y su acompañante, por lo que están revisando los videos de las cámaras de videovigilancia de la zona.