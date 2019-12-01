Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Noviembre de 2026 a las 22:57:17

San Antonio de la Cal, Oaxaca, a 27 de noviembre de 2026.- Dos hombres fueron detenidos durante un operativo de seguridad en San Antonio de la Cal, Oaxaca, donde autoridades localizaron un tigre, un ave exótica, siete vehículos y presuntas drogas al interior de un inmueble.

La intervención se realizó en una vivienda ubicada entre las calles Sauces y Pinos, mediante un operativo coordinado por la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), a través de la Vicefiscalía Regional de Valles Centrales, con participación de la Defensa, Guardia Nacional, Marina y Policía Estatal.

Durante la inspección, los agentes encontraron un ejemplar de tigre y un ave exótica, cuya especie aún deberá ser identificada por especialistas. La Fiscalía informó que dará aviso a las autoridades ambientales correspondientes para garantizar su valoración y resguardo.

También fueron asegurados tres automóviles, entre ellos un Chevrolet blanco, una Ford Escape gris plata y un Nissan color vino, además de cuatro motocicletas, dos de ellas BMW. Las unidades quedaron bajo custodia ministerial para revisar su situación legal y descartar que estén relacionadas con algún delito.

En el inmueble, el personal operativo encontró además tres bolsas con hierba seca, aparentemente marihuana, las cuales fueron enviadas para su pesaje y análisis pericial. El lugar también quedó asegurado como parte de las investigaciones.

Los detenidos fueron identificados preliminarmente como J. M. H. R., de 29 años, y M. D. S. M., de 42, quienes quedaron a disposición de las autoridades para determinar su situación jurídica.