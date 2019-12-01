Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Noviembre de 2026 a las 07:23:27

Ocotlán, Jalisco, a 28 de noviembre 2026.- Personal de seguridad federal capturó a Jonathan Alexis “N”, alias, “La Rana”, identificado como operador de alto rango de una célula delictiva ligada a la mayor organización criminal de Jalisco.

De acuerdo con la información oficial, el sospechoso fue detenido en Ocotlán, Jalisco, producto de un operativo de la Agencia de Investigación Criminal en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar).

Además, se dio a conocer que, derivado de trabajos de inteligencia, se logró identificar tres domicilios relacionados con actividades de delincuencia organizada, delitos contra la salud, delitos en materia de hidrocarburos, así como de acopio y tráfico de armas de fuego.

En el momento de su arresto “La Rana” tenía en su posesión dos armas de fuego, cartuchos, seis vehículos, un dron, una máquina contadora de dinero, dispositivos electrónicos y dinero en efectivo.