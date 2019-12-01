Harfuch reporta 188 detenciones por extorsión en Michoacán; destacan capturas de objetivos prioritarios

Ciudad de México, 10 de noviembre de 2026.- Como resultado de la implementación del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, las autoridades federales y estatales han logrado la detención de 188 personas vinculadas al delito de extorsión en la entidad, informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Del total de los arrestos, 42 corresponden a generadores de violencia e integrantes de grupos delictivos que afectaban directamente a los productores de limón y aguacate, sectores productivos fundamentales para la economía michoacana.

Entre las acciones operativas más destacadas resalta la captura de Alejandro "N", alias "El Botox", así como la de Alfonso "N", conocido como "Poncho la Quiringa", efectuada por elementos del Ejército Mexicano en el municipio de Los Reyes. Este último es identificado como presunto líder de una organización criminal dedicada a la extorsión de aguacateros, tráfico de drogas, robo de vehículos y privación ilegal de la libertad con operaciones en Los Reyes, Peribán, Cotija, Tocumbo y municipios aledaños.

"Poncho la Quiringa" contaba con orden de aprehensión por privación ilegal de la libertad, y era buscado por autoridades de Estados Unidos, quienes ofrecían una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información para su captura.

Asimismo, García Harfuch destacó la detención en Uruapan de Cristian "N", alias "El Vikingo", implicado en esquemas de extorsión contra empresarios y productores agrícolas de la región.

El titular de la SSPC enfatizó que estas capturas son fruto del fortalecimiento de las labores de inteligencia e investigación, la articulación estratégica con las fuerzas locales y la creciente confianza de la ciudadanía plasmada en denuncias presenciales y anónimas.