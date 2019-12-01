Harfuch destaca más de 30 mil detenidos por delitos de alto impacto en sexenio de Sheinbaum

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Agosto de 2025 a las 09:48:30

Ciudad de México, a 27 de agosto 2025.- Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), destacó que en los que va de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se han detenido a 30 mil 755 personas por delitos de alto impacto.

Durante su participación en la conferencia de prensa matutina de la mandataria mexicana, el funcionario federal presentó los resultados de la Estrategia de Seguridad del Gobierno de México del 1 de octubre de 2024 al 25 de agosto de 2025.

Además, indicó que en ese lapso se aseguraron 15 mil 496 armas de fuego y más de 239.7 toneladas de droga, entre los que se encuentran mil 510 kilogramos y tres millones 575 mil 110 de pastillas de fentanilo.

“En 21 estados de la República, el Ejército y la Marina han inhabilitado mil 356 laboratorios dedicados a la producción de metanfetamina… Con esto, hemos evitado que el consumo de millones de dosis de droga y el enriquecimiento de grupos delictivos”, apuntó el secretario García Harfuch.

El titular de SSPC detalló que en los últimos 15 días, fueron detenidas más de mil personas por delitos de alto impacto, se aseguraron 381 armas de fuego y casi 20 toneladas de droga. De igual forma informó de la inhabilitación de 61 laboratorios para producir drogas.