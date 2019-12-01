Ciudad de México, a 21 de noviembre 2026.- El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, consideró que las detenciones de Fausto Isidro “N”, mejor conocido como “El Chapo Isidro” y sus dos principales cómplices, “son un paso importante para la pacificación de Sinaloa”.

“Estas detenciones son un paso importante para la pacificación de Sinaloa. Las instituciones del Gabinete de Seguridad seguimos desplegadas en el estado para proteger a la población”, indicó el secretario.

Lo anterior lo mencionó en una publicación realizada en su cuenta oficial de X, en la que, además reconoció la labor de la Secretaría de la Defensa Nacional en el operativo que llevó a la captura del líder del Cártel de Guasave.

“Nuestro reconocimiento a la Secretaría de la Defensa Nacional (@Defensamx1) y a las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional (@GN_MEXICO_) por su valor y profesionalismo en la operación que permitió detener en Guasave, Sinaloa, a Fausto Isidro N, alias Chapo Isidro, identificado como jefe de la organización delictiva de los Beltrán Leyva”, expresó el funcionario federal.