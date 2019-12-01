Hallan sin vida a vigilante en Lázaro Cárdenas, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Septiembre de 2025 a las 12:57:07

Lázaro Cárdenas, Michoacán, a 19 de septiembre 2025.- El cuerpo sin vida de un vigilante, fue localizado dentro de la caseta de vigilancia en el patio de maniobras en que trabajaba, las causas de la muerte no se han determinado.

Al respecto se informó que fue esta mañana de viernes que trabajadores del patio de maniobras llegaron a laborar al sitio.

Fue en la caseta que encontraron sin vida a Juan Manuel R. M., de 51 años quien se desempeñaba como vigilante, situación por la que solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la FGE quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo.

Es de mencionar que será con base en la necropsia de ley que se determinen las causas de muerte.