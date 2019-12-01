Hallan sin vida a vigilante en Lázaro Cárdenas, Michoacán 

Hallan sin vida a vigilante en Lázaro Cárdenas, Michoacán 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Septiembre de 2025 a las 12:57:07
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Lázaro Cárdenas, Michoacán, a 19 de septiembre 2025.- El cuerpo sin vida de un vigilante, fue localizado dentro de la caseta de vigilancia en el patio de maniobras en que trabajaba, las causas de la muerte no se han determinado.

Al respecto se informó que fue esta mañana de viernes que trabajadores del patio de maniobras llegaron a laborar al sitio.

Fue en la caseta que encontraron sin vida a Juan Manuel R. M., de 51 años quien se desempeñaba como vigilante, situación por la que solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la FGE quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo.

Es de mencionar que será con base en la necropsia de ley que se determinen las causas de muerte.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Víctima de ataque armado en la colonia Panamericana, fue sorprendido cuando se encontraba en la cochera de su domicilio: Juan Luis Ferrusca  
Ingresan sujetos a secundaria de Culiacán, Sinaloa y la vandalizan
Hallan cadáver en Charapan, Michoacán
Comuneros desatan bloqueos y robo de vehículos en Uruapan, Michoacán, por aseguramiento de 14 camionetas con madera de talamontes 
Más información de la categoria
Comuneros desatan bloqueos y robo de vehículos en Uruapan, Michoacán, por aseguramiento de 14 camionetas con madera de talamontes 
EEUU bloqueó peticiones de la DEA de atacar al crimen organizado en México: TWP
De vender químicos al crimen a vigilar a la Marina: Nombran al morenista Carlos Lomelí presidente de Comisión en el Senado
Millones de personas participan en el Segundo Simulacro Nacional 2025 tras activarse Alerta Sísmica
Comentarios