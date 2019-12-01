¿Por qué se celebra el Día de los Santos Inocentes cada 28 de diciembre? Esta es su historia

¿Por qué se celebra el Día de los Santos Inocentes cada 28 de diciembre? Esta es su historia
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Diciembre de 2025 a las 13:39:16
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, 28 de diciembre del 2025.- Cada 28 de diciembre se celebra el Día de los Santos Inocentes, una fecha que en México, España y otros países hispanoamericanos se ha convertido en sinónimo de bromas y pequeñas travesuras entre familiares, amigos e incluso medios de comunicación.

Sin embargo, detrás del ambiente festivo existe un origen histórico marcado por la tragedia.

La conmemoración recuerda un episodio relatado en el Evangelio de Mateo: la matanza de todos los niños menores de dos años nacidos en Belén, ordenada por el rey Herodes I el Grande.

De acuerdo con la tradición cristiana, Herodes buscaba eliminar al recién nacido Jesús de Nazaret, después de ser informado por los magos de Oriente sobre el nacimiento del llamado “Rey de los Judíos”.

El término “santos inocentes” alude a que, por su corta edad, los infantes asesinados no habían cometido pecado alguno.

Aunque la Iglesia católica fijó el 28 de diciembre para esta conmemoración, estudios y lecturas bíblicas sugieren que la matanza habría ocurrido días después de la visita de los magos —fecha tampoco definida con exactitud en las escrituras—, por lo que su origen cronológico continúa siendo motivo de interpretación.

La tradición se mantiene viva en buena parte del mundo hispanohablante. En México, aunque no es día feriado, muchas personas continúan celebrándolo con bromas y juegos, mientras que en comunidades religiosas también se acostumbra ofrecer alimentos y regalos al Niño Jesús. A quienes caen en engaños o burlas se les conoce popularmente como “inocentes”.

Con el paso del tiempo, la festividad combinó su trasfondo religioso con el humor popular, transformándose en una jornada para recordar —entre risas y memoria histórica— el origen de una de las tradiciones más antiguas del calendario mexicano y latinoamericano.

Noventa Grados
Más información de la categoria
FGR abre investigación por descarrilamiento en el Corredor Interoceánico; peritos y agentes ya trabajan en la zona
Al menos 15 personas lesionadas tras descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca, confirma gobernador
Estudiantes desaparecidos son hallados en bolsas: Tecnológico de Acapulco confirma su identidad; autoridades de Guerrero guardan silencio
Aprehenden a presunto asesino de su propio padre en Zamora, Michoacán 
Más información de la categoria
FGR abre investigación por descarrilamiento en el Corredor Interoceánico; peritos y agentes ya trabajan en la zona
Al menos 15 personas lesionadas tras descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca, confirma gobernador
¿Por qué se celebra el Día de los Santos Inocentes cada 28 de diciembre? Esta es su historia
Estudiantes desaparecidos son hallados en bolsas: Tecnológico de Acapulco confirma su identidad; autoridades de Guerrero guardan silencio
Comentarios