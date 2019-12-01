Hallan sin vida a policía ministerial reportado como desaparecido en Ciudad Victoria, Tamaulipas: Le quitaron la cabeza y le dejaron una cartulina

Ciudad Victoria, Tamps., a 15 de enero de 2026.— El cuerpo sin vida de Luis Fernando Rodríguez Ramírez, agente de la Policía Ministerial Investigadora de Tamaulipas, fue localizado en las últimas horas sobre una carretera que conduce a Ciudad Victoria, confirmaron reportes de la prensa local y nacional.

El elemento contaba con reporte de desaparición desde el pasado 10 de enero, lo que había activado una ficha de búsqueda por parte de sus familiares y autoridades. Sin embargo, fue encontrado decapitado, en un hecho que ha generado conmoción dentro de las corporaciones de seguridad del estado.

De acuerdo con las primeras versiones periodísticas, el hallazgo ocurrió en la carretera Soto La Marina–Ciudad Victoria, donde el cuerpo fue abandonado con visibles signos de extrema violencia. La zona fue acordonada por fuerzas de seguridad mientras peritos realizaban el levantamiento de indicios y el traslado al Servicio Médico Forense.

Hasta el momento, la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas no ha emitido un comunicado oficial sobre las circunstancias del crimen ni sobre posibles responsables, aunque ya se abrió una carpeta de investigación por homicidio.

Versiones extraoficiales

Paralelamente, versiones no confirmadas que circulan en ámbitos policiacos y redes socialesseñalan que la desaparición y posterior asesinato del agente podrían estar relacionados con un cateo irregular o la irrupción violenta en un domicilio, del cual habría sido sustraída droga que presuntamente era comercializada en ese punto.

Estas líneas no han sido corroboradas por las autoridades, pero ya forman parte del contexto que rodea el caso y que es analizado por investigadores, dada la violencia del crimen y el perfil de la víctima.